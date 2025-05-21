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Петербургский дневник

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В Ленобласти под стражу взят мужчина по подозрению в убийстве, совершенном 16 лет назад

В Ленобласти под стражу взят мужчина по подозрению в убийстве, совершенном 16 лет назад

Продолжается установление всех обстоятельств дела Следственными органами СК России по Ленинградской области ведется расследование уголовного дела по факту преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, группой лиц, из корыстных побуждений).

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