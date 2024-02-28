Тимченко: Дата и место похорон Николая Рыжкова пока не определены

Дата и место похорон бывшего премьера СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова пока не определены. Об этом 28 февраля заявил Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
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