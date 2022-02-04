«Шок! Просто не узнать!», — как постарела Надежда Кадышева

Декабрь месяц был полон новогодних празднований, концертов и корпоративов. Пожалуй, именно в этот месяц мы, журналисты, можем лицезреть всех артистов российского шоу-бизнеса.
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