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«Шок! Просто не узнать!», — как постарела Надежда Кадышева

«Шок! Просто не узнать!», — как постарела Надежда Кадышева

Декабрь месяц был полон новогодних празднований, концертов и корпоративов. Пожалуй, именно в этот месяц мы, журналисты, можем лицезреть всех артистов российского шоу-бизнеса.

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