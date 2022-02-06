За сутки рекордное число граждан заразилось ковидом

При этом госпитализаций оказалось за последние сутки на 29,30% меньше, чем днем ранее - 12 749. На первое место по приросту коронавирусных больных вышел Санкт-Петербург - там было зарегистрировано 21 448 случаев заражения (всего с начала эпидемии в городе выявили 1 143 980 инфицированных).