В Ленобласти начали капремонт моста у поселка Курголово

Завершение работ намечено на конец года Мост через Липовскую протоку в Кингисеппском районе получит обновление: здесь заменят полотно, отремонтируют пролетные строения и опоры, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.
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