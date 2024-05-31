25 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Рейнджерс» и выйти вперед в серии

«Флорида» в гостях обыграла «Рейнджерс» и перехватила лидерство в серии. В ночь на 31 мая в Нью-Йорке прошел пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз».