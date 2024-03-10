Войска РФ ударили по секретному ЦКР разведки ВСУ «Овидиополь-2» в Одесской области

Интересно, что, наши думали до сих пор, что Овидиополь детский садик?

Traveller

Если кто-то из лампасников ещё не в курсе, то там ещё есть станция Раздельная. Крупнейший, я вам доложу, ж/д узел, через который идут все военные поставки.