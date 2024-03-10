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  • Игорь Петров
    Враг прорывается ...
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    ребята ,горжусь вами.не оскудеет земля русская умельцами.новых успехов,народ России с вамиПять тысяч рублей...
  • alik3456 Джексон
    А сам туда жить пойдёшь?Штаты посыпались....

Войска РФ ударили по секретному ЦКР разведки ВСУ «Овидиополь-2» в Одесской области

Войска РФ ударили по секретному ЦКР разведки ВСУ «Овидиополь-2» в Одесской области

Telegram-канала «Военный осведомитель» сообщают, что в ходе ночных ударов российской армии по Одесской области, был разгромлен секретный Центр космической радиотехнической разведки ВСУ под названием «Овидополь-2».

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Интересно, что, наши думали до сих пор, что Овидиополь  детский садик?
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12 час.
Traveller
Если кто-то из лампасников ещё не в курсе, то там ещё есть станция Раздельная. Крупнейший, я вам доложу, ж/д узел, через который идут все военные поставки.
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9 час.

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