Войска РФ ударили по секретному ЦКР разведки ВСУ «Овидиополь-2» в Одесской области

Telegram-канала «Военный осведомитель» сообщают, что в ходе ночных ударов российской армии по Одесской области, был разгромлен секретный Центр космической радиотехнической разведки ВСУ под названием «Овидополь-2».
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