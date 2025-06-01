Куинтон Кроуфорд, чемпион НБА и G-лиги, присоединится к тренерскому штабу «Портленда»

По информации Криса Хэйнса, бывший главный тренер «Стоктона» и чемпион G-лиги 2025 года Квинтон Кроуфорд согласовал контракт, чтобы войти в тренерский штаб «Блейзерс» 34-летний специалист начал карьеру в НБА как тренер по развитию игроков в «Шарлотт» (2018/19), затем присоединился к штабу Фрэнка Вогеля в «Лейкерс» и помог команде выиграть чемпионат в сезоне-2019/20.
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