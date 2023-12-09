Певцу Леониду Агутину сделали срочную операцию из-за блуждающего тромба

Известный эстрадный певец Леонид Агутин приехал в больницу из-за боли в ногах, чтобы поставить обезболивающее, однако врачи решили сделать узи певцу и обнаружили тромбМузыкант Леонид Агутин попал на операционный стол из-за блуждающего тромба.
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