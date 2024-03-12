Пушков: слова генсека НАТО о капитуляции ВСУ - сдвиг в политике Запада

Алексей Пушков, российский политик, член Совета Федерации РФ, считает, что реакция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на призыв Папы Римского Франциско к Украине выбросить белый флаг и сесть за стол переговоров с Россией, свидетельствует политика Запада меняется.
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