Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 822 подписчика

Пушков: слова генсека НАТО о капитуляции ВСУ - сдвиг в политике Запада

Пушков: слова генсека НАТО о капитуляции ВСУ - сдвиг в политике Запада

Алексей Пушков, российский политик, член Совета Федерации РФ, считает, что реакция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на призыв Папы Римского Франциско к Украине выбросить белый флаг и сесть за стол переговоров с Россией, свидетельствует политика Запада меняется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх