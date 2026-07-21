Племянница бесцеремонно потребовала освободить для неё двухкомнатную квартиру, ссылаясь на свою беременность, что вызвало у моего мужа лишь насмешку

мария тинус

Интересный он ай-тишник, этот зять золовкин... Мои знакомые ай-тишники, когда надо было жильё найти для совместной жизни и продолжения рода, по стопитсот подработок брали, чтоб баблосов скопить. И каждую копейку - в банк под проценты. За парочку лет накопили на первый взнос, а теперь, спустя пятилетку, уже ипотеку на три четверти закрыли. И не ноют, что кто-то зажрался, сдавая лишние метры.