Племянница бесцеремонно потребовала освободить для неё двухкомнатную квартиру, ссылаясь на свою беременность, что вызвало у моего мужа лишь насмешку
Мы с Виктором — обычная семейная пара, прожившая вместе больше двадцати пяти лет. Никаких огромных состояний или неожиданных подарков судьбы у нас никогда не было.
Комментарии
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"Мы молодая семья, нам государство должно помогать." - вот гос-во и пусть помогает. Причем тут ГГ ? А великий ИТ-ник-тунеядец пусть сам заработает.
Интересный он ай-тишник, этот зять золовкин... Мои знакомые ай-тишники, когда надо было жильё найти для совместной жизни и продолжения рода, по стопитсот подработок брали, чтоб баблосов скопить. И каждую копейку - в банк под проценты. За парочку лет накопили на первый взнос, а теперь, спустя пятилетку, уже ипотеку на три четверти закрыли. И не ноют, что кто-то зажрался, сдавая лишние метры.
Нвхвлы в высшей степени и халявщики
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