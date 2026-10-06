«Вот кто предал нас с вами»: Поплавская открыто озвучила должности людей, затащивших Ревву обратно в Россию

Александр Ревва продолжает зарабатывать в России благодаря людям с конкретных должностей. Об этом рассказала актриса, общественный деятель и активист Яна Поплавская.
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С огромным презрением посмотрю в харю и ознакомлюсь с должностью и фамилией того негодяя, на любом государственном уровне, который пытается впарить НАРОДУ мерзость про то, что эта обезьянка юморист (комик) или певец. Обыкновенная прошмандовка только мужского рода.
Что может быть проще,как НЕ ходить на эти кривляния? Никакой чиновник ничего не сделает,если залы будут пустыми и никаких заказов на корпоративы и частные вечеринки.
Давно не смотрю телевизор,кроме новостей,блевать хочется от подобных ревв,агутиных,мяукающих варумов и.д.,мерзкие рожи.
В нашем нынешнем беспределе уже трудно чему-либо удивляться... То кур с цыплятами чипировать начинают, то бесноватую таджичку ставят врачом в столичную поликлинику... Сплошная клоунада! Только как-то не смешно от такого курса наших власть имущих.
Меня уже никакая мерзость не удивляет!
Мерзко и противно смотреть на человека, который изображая из себя турбопатриота, осторожно блямкает языком, что "кто-то, где-то там у нас порой", осторожно не называя имён и должностей. Если ты истинный патриот России и считаешь себя честным человеком, так называй вещи своими именами с именами и должностями, а не хитрожопь "на всякий случай".
Изветно, кто завозит сюда эту шваль. Это Эрнст, Песков, который говорит, что они граждане России и имеют полное право приехать и целует руки Пугачевой. Да ещё куча либерастического мусора, пролезшего во власть и СМИ.
Когда говорят об артистах и актерах в отрицательном или положительном свете это их пиар,привлечение к ним внимания. Эта часть населения создана богом для утех народа и создания хорошего настроения, они не принимают решений,не увеличивают и не уменьшают нам налоги. А если смотреть глубже то это просто пена нашего общества. Вся глубина спрятана в кабинеты думских бояр и др.гос.чиновников. Для них можно иметь детей,деньги, бизнес,
семьи,имущество за рубежом и это не считается предательством и ограничением для занятия должностей носителей государственных секретов, определяющих государственную политику как внутри государства так и за рубежом. И тут напрашивается вопрос, по чему эти же моменты должны быть ограничением для простых граждан.
Вообще запретить выступления и участие за госсчет всем, имеющим недвижимость за рубежом, а то Воробьёв тоже везде лезет, а налоги платит в штатах, как и Агутин.
Гнать в шею этих ревв мерзких, их рожи , Как рвотный порошок