Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 371 подписчик

«Вот кто предал нас с вами»: Поплавская открыто озвучила должности людей, затащивших Ревву обратно в Россию

«Вот кто предал нас с вами»: Поплавская открыто озвучила должности людей, затащивших Ревву обратно в Россию

Александр Ревва продолжает зарабатывать в России благодаря людям с конкретных должностей. Об этом рассказала актриса, общественный деятель и активист Яна Поплавская.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Петросов
Владимир Петросов

С огромным презрением посмотрю в харю и ознакомлюсь с должностью и фамилией того негодяя, на любом государственном уровне, который пытается впарить НАРОДУ мерзость про то, что эта обезьянка юморист (комик) или певец. Обыкновенная прошмандовка только мужского рода.

Профиль пользователя Олег Aзаров
Олег Aзаров

В нашем нынешнем беспределе уже трудно чему-либо удивляться... То кур с цыплятами чипировать начинают, то бесноватую таджичку ставят врачом в столичную поликлинику... Сплошная клоунада! Только как-то не смешно от такого курса наших власть имущих.

Профиль пользователя Сергей
Сергей

Мерзко и противно смотреть на человека, который изображая из себя турбопатриота, осторожно блямкает языком, что "кто-то, где-то там у нас порой", осторожно не называя имён и должностей. Если ты истинный патриот России и считаешь себя честным человеком, так называй вещи своими именами с именами и должностями, а не хитрожопь "на всякий случай".

Профиль пользователя Юрий Зиновкин
Юрий Зиновкинизменено

Изветно, кто завозит сюда эту шваль. Это Эрнст, Песков, который говорит, что они граждане России и имеют полное право приехать и целует руки Пугачевой. Да ещё куча либерастического мусора, пролезшего во власть и СМИ.

Профиль пользователя Валерий Мешалкин
Валерий Мешалкин

Когда говорят об артистах и актерах в отрицательном или положительном свете это их пиар,привлечение к ним внимания. Эта часть населения создана богом для утех народа и создания хорошего настроения, они не принимают решений,не увеличивают и не уменьшают нам налоги. А если смотреть глубже то это просто пена нашего общества. Вся глубина спрятана в кабинеты думских бояр и др.гос.чиновников. Для них можно иметь детей,деньги, бизнес,
семьи,имущество за рубежом и это не считается предательством и ограничением для занятия должностей носителей государственных секретов, определяющих государственную политику как внутри государства так и за рубежом. И тут напрашивается вопрос, по чему эти же моменты должны быть ограничением для простых граждан.