МИД РФ: выход Армении из ОДКБ не будет основан на национальных интересах

Вероятный выход Армении из ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) должен быть основан на реальных нуждах страны, а не на "заигрываниях" с Западом, заявила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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