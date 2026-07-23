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Белый дом отреагировал на переговоры Трампа с главой ФИФА о важном посте в ООН

Белый дом отреагировал на переговоры Трампа с главой ФИФА о важном посте в ООН

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала на информацию о том, что президент США Дональд Трамп предлагал главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино возможность выдвижения на пост следующего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).

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