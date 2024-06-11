Гонконг осуждает вмешательство США во внутренние дела Китая

Власти Специального административного района Гонконг (САР) выразили свое недовольство и несогласие с предложением Палаты представителей Соединенных Штатов (США), которое порочит Закон о национальной безопасности и Постановление о защите национальной безопасности Гонконга, призывая к введению санкций по отношению к некоторым должностным лицам.
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