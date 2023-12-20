Что сулит финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря 2023 года Алёна ЮрьеваКак считают астрологи, финансовые гороскопы не только могут предсказать возможные изменения в бюджете, но и дать советы по управлению финансами на предстоящую неделю с 25 по 31 декабря 2023 года.