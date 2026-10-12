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Царьград

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"Только крошечная группа": Почему человечество пока не чувствует роста возможностей ИИ

"Только крошечная группа": Почему человечество пока не чувствует роста возможностей ИИ

Широкая публика не столкнулась с действительно мощным искусственным интеллектом, воспринимая его как обычный инструмент для получения ответов на вопросы, заявил исследователь в области ИИ Андрей Карпаты.

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