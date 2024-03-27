Кинжаев Ходи Исабаевич. Герой Советского Союза. Колоризация

ТГ-канал с цветными фронтовыми фотографиями: https://t.me/war_in_color Кинжаев Коди Исабаичи. Он родился в крестьянской семье 7 ноября 1914 года в селе Костакоз (Кистакуз), ныне джамот Хистеварз, Гафуровского района Шугдийской области Таджикистана.
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