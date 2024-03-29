Губернатор региона Василий Анохин рассказал о ходе строительства социальных объектов

Губернатор Смоленской области: «Все строительно-монтажные работы идут полным ходом!» Председатель правительства региона Василий Анохин представил отчёт с промежуточными результатами строительства шести социальных объектов в Смоленске.
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