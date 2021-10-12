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Cloudflare установит свои сетевые узлы в небоскребах и офисных зданиях

Cloudflare установит свои сетевые узлы в небоскребах и офисных зданиях

Свои сетевые узлы для ускорения доступа к своим сервисам установит в подвалах небоскребов, офисных зданий и бизнес-центров компания Cloudflare, 8 октября передает Datacenter Dynamics.

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