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Испания выиграла группу В, ни разу не пропустив, и первой набрала 9 очков на Евро-2024

Испания выиграла группу В, ни разу не пропустив, и первой набрала 9 очков на Евро-2024

Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла все матчи: у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). Она набрала 9 очков первой на Евро-2024, к тому же не пропустив ни одного гола.

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