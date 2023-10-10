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ВАЗ-2108 тоже может «унизить» иномарку, но нужен глубокий тюнинг

Автомобили марки «Жигули» в Советском Союзе считались почти спортивными. Несмотря на малолитражные двигатели, они с начала своего появления легко «уделывали» с места не только «Москвичи» и «Запорожцы», но и «Волги».

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