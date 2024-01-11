Что говорит Бюро политики реинтеграции об инциденте на границе

По сообщениям, 7 января в приднестровском регионе на границе с Украиной произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщило Министерство государственной безопасности Приднестровья, отметив, что двое граждан Приднестровья были перемещены на территорию Украины.
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