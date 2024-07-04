Neurology: воспаление в организме в молодости ухудшает память в возрасте 40 лет

Ученые Калифорнийского университета установили, что повышенный уровень воспаления в организме в молодости (в 18-30 лет) может привести к снижению скорости обработки информации и ухудшению памяти по достижении 40 лет.
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