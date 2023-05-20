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Алтайское село заволокло дымом из-за пожара в соседнем регионе

Алтайское село заволокло дымом из-за пожара в соседнем регионе

Ситуация находится под контролем, отметил Александр Пластеев Глава Залесовского округа Алтайского края Александр Пластеев рассказал, что с утра 20 мая получает сообщает о том, что жители села Большой Калтай жалуются на сильное задымление на улицах.

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