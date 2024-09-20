АПЛ Astute: «ничего подобного нет ни у США, ни у России». Позвольте усомниться

Юрий Ильинов

«Группа рядового Ивана»: Четверо срочников больше месяца находились в окружении в Курской области, собирая информацию о противнике Четверо военнослужащих срочной службы больше месяца провели в окружении в Курской области, но не сложили оружия и не сдались. Об этом рассказали сами военные в эфире канала «Россия-1». При вторжении ВСУ в российский регион четверо срочников оказались в окружении в районе деревни Дарьино Кореневского района. При себе у них были автоматы с небольшим количеством патронов и две гранаты. В плен они сдаваться не собирались, поэтому ушли в лес рядом с деревней, откуда следили за противником и собирали информацию, которая могла пригодиться нашим военным, нанося ее на имеющиеся в распоряжении карты. В окружении четверо солдат срочной службы провели 39 суток, пока морпехи из состава 155-й бригады ТОФ не освободили Дарьино. «Группа рядового Ивана», так ее назвали по имени командира, вышла к нашим бойцам и передала им собранную информацию, в том числе координаты выявленных целей. Под звуки выстрелов мы ушли поглубже в лес и засели там. Когда услышали русскую речь, двое из наших вышли. Когда увидели первого русского человека, прям душа возрадовалась. — заявил один из бойцов по имени Алексей. Как отметил военный эксперт Борис Рожин, ребята достойны государственных наград. https://vk.com/video-80577071_456274657