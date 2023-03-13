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Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем «сутью возрождения» Китая

Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем «сутью возрождения» Китая

Воссоединение КНР с Тайванем — это стремление "всего китайского народа" и "суть возрождения" Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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