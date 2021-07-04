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«Вам не нужен хайп!»: Бузова ответила на едкую критику Никиты Михалкова

«Вам не нужен хайп!»: Бузова ответила на едкую критику Никиты Михалкова

Шоу-бизнес Телеведущая не поняла, почему режиссер ей не позвонил. Спустя неделю после критики режиссера Никиты Михалкова на его нелестные слова отреагировала Ольга Бузова.

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