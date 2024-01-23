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Обгон автомобиля на мосту: разбираемся в нюансах

Обгон автомобиля на мосту: разбираемся в нюансах

К юристам обратился водитель, который рассказал, что он двигался по мосту и совершил обгон автомобиля движущегося впереди, данный манёвр заметили инспектора ГИБДД движущиеся позади и после того как они проехали мост водитель был остановлен и в отношении него был составлен административный протокол на лишение прав (по части 4 статьи 12.

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