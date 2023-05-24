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«Это опасно для нас»: Эксперт Владимир Прохватилов назвал новую угрозу для России

«Это опасно для нас»: Эксперт Владимир Прохватилов назвал новую угрозу для России

Военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал о том, чем опасны немецкие ракеты Taurus, которые Германия может передать Украине по примеру Великобритании, отправившей свои ракеты Storm Shadow.

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