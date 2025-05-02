Бренды обуви США просят Трампа освободить их от пошлин для выживания

Более 75 американских обувных брендов, включая Adidas и Nike, обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить их от пошлин, чтобы сохранить доступность обуви для покупателей и избежать банкротства компаний.
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