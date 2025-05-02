Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    это после всего, что азерское быдло сделало против России?Путин и Алиев укр...
  • Вера Роднова
    А вы думали Американский гражданин приедет в Россию отмечать? В гробу он видел Россиян. Где доллары, там и отмечает.Александр Овечкин...
  • Вера Роднова
    Гришаева сравнила себя с Гурченко, Гришаева никто так себе актрисулька третьего сорта . Искуственая, таланта ноль, кр...Нонна Гришаева вн...

Бренды обуви США просят Трампа освободить их от пошлин для выживания

Бренды обуви США просят Трампа освободить их от пошлин для выживания

Более 75 американских обувных брендов, включая Adidas и Nike, обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить их от пошлин, чтобы сохранить доступность обуви для покупателей и избежать банкротства компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх