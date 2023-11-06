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Мировое обозрение

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При продаже гарнитур дополненной реальности Vision Pro компания Apple будет опираться на демонстрацию в магазинах

При продаже гарнитур дополненной реальности Vision Pro компания Apple будет опираться на демонстрацию в магазинах

В своём регулярном воскресном дайджесте Марк Гурман (Mark Gurman) на страницах ресурса Bloomberg пояснил, насколько важным для Apple будет продвижение гарнитуры дополненной реальности Vision Pro через консультации в офлайн-магазинах, для участия в которых клиентам придётся предварительно записываться.

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