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Царьград

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Спасатели на Сахалине продолжают безрезультатные поиски туристов

Спасатели на Сахалине продолжают безрезультатные поиски туристов

На Сахалине продолжаются безрезультатные поиски туристов, унесённых рекой во время циклона в районе Лесогорских термальных источников.

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