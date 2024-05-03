Российские «стратеги»: Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 на рубеже 2035-2045 годов

Итак, в материале Стратегический бомбардировщик для ВС РФ: всё не так просто мы поговорили о том, почему нам не удастся быстро создать новый стратегический бомбардировщик-ракетоносец, учитывая особенности предвоенного периода, а также то, что мы уже фактически находимся в состоянии опосредованной войны со странами «свободного мира».
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