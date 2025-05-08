Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 998 подписчиков

Учебник истории вызвал возмущение в Молдавии за героизацию нацизма

Учебник истории вызвал возмущение в Молдавии за героизацию нацизма

Учебник истории в Молдавии вызвал общественное возмущение за утверждения о пользе оккупации румынскими войсками и героизации нацизма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
holms sherlok
может быть поставить вопрос другим ребром?  Румын не существует а есть нация молдован? и Румыния входила в состав Молдавии ?
Ответить
13 час.
наверх