Искусство пофигизма: как адекватно реагировать на сложности в бизнесе

Говорят, что психология помогает нам обнаружить наши проблемы, а дзен помогает нам с ними жить. Звучит одновременно смешно и правдиво, но одно дело «играться в пофигизм» в личной жизни и совсем другое — перекладывать это на бизнес-процессы.
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