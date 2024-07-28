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Анатомия бизнеса

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Искусство пофигизма: как адекватно реагировать на сложности в бизнесе

Говорят, что психология помогает нам обнаружить наши проблемы, а дзен помогает нам с ними жить. Звучит одновременно смешно и правдиво, но одно дело «играться в пофигизм» в личной жизни и совсем другое — перекладывать это на бизнес-процессы.

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