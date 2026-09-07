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Дефолт по облигациям, падение котировок, задержания руководства: что происходит с "ЕвроТрансом"

Дефолт по облигациям, падение котировок, задержания руководства: что происходит с "ЕвроТрансом"

"ЕвроТранс" – оператор сети АЗС "Трасса" – допустил дефолт по всем своим выпускам облигаций, котировки акций компании падают, а топ-менеджеры оказались фигурантами уголовного дела.

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