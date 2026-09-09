Не только для "дюймовочек". Как в Барнауле шьют для инвалидов и женщин с пышными формами

Предпринимательница Елена Кузовлева создала собственный бренд одежды и запустила адаптивную коллекцию В Барнауле работает швейное производство, которое одновременно развивает два направления: одежду для женщин, чей размер больше 48, и вещи для людей с ограниченными возможностями.
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