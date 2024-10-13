коллаж Царьграда Этнические меньшинства в России хотят политического влияния и открыто заявляют: "С нами лучше не ругаться".
Какие ультиматумы диаспоры ставят в России: "С нами лучше не ругаться"
Комментарии
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Alex Zim
Самое страшное даже не мигранты сами по себе, страшен мигрантский беспредел и безнаказанность, это придает им уверенность в себе и поддерживает презрение к россиянам; следствия близорукости власти и продажности чиновников будут ужасными и эти следствия уже рядом - армия сразиатских русофобов расквартирована в России.
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13 час.
Владимир Елкин
Руководители мигрантских диаспор должны сидеть в тюрьмах как организаторы криминальных сообществ, а сами диаспоры признаны незаконными!!!
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12 час.
ГД
Галина Дубровская
Яйца отрезать этому сексуала , на всю жизнь запомнит
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10 час.
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