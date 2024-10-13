Какие ультиматумы диаспоры ставят в России: "С нами лучше не ругаться"

Alex Zim

Самое страшное даже не мигранты сами по себе, страшен мигрантский беспредел и безнаказанность, это придает им уверенность в себе и поддерживает презрение к россиянам; следствия близорукости власти и продажности чиновников будут ужасными и эти следствия уже рядом - армия сразиатских русофобов расквартирована в России.