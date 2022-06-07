Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже чемодана, в котором находилось около 1,5 миллиона рублей

В дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск обратился местный житель с заявлением о том, что от подъезда одного из домов на Ильинском бульваре неизвестный похитил его чемодан, в котором находились личные вещи и около 1,5 миллиона рублей.

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