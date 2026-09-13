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Проблема «украинской нации» в том, что ее никогда не создадут

Проблема «украинской нации» в том, что ее никогда не создадут

Ментальной основой украинского проекта является стремление к «воле» и страх перед «оккупацией». С «волей», в принципе, все ясно, это нечто вроде чаши Грааля — формально существующее, многократно описанное, состоящее из всем известных компонентов, но в реальности никогда не наблюдавшееся.

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