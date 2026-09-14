🌐 «Настроение дружелюбное»: более 190 стран участвуют в Международном фестивале молодежи В рамках мероприятия организованы многочисленные концерты и представлены новые технологии.
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