В аэропорту Сочи открылся новый бар Zoller-Hof в зоне международных вылетов

В аэропорту Сочи открылся новый бар Zoller-Hof в зоне международных вылетовАэропорт Сочи продолжает активно развивать услуги для пассажиров на фоне расширения международной маршрутной сети аэропорта и роста объемов перевозок на зарубежных маршрутах.