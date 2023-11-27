Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    "Вот только когда власти поняли, что дальше провоцировать народный гнев опасно, стали лепить хоть какую-то законопорн...МВД готовит закон...
  • Василий
    Вопрос то главный - кто проплатит долги укров?Люська нахрюкала
  • Александр Третьяк
    За деньги капиталисты и мать родную продадутПогрязли в деньга...

Люська нахрюкала

Люська нахрюкала

Главный стратег и идеолог укрорейхаЯ тут свежее хрюкание самодовольного дурачка Арестовича принёс и разобрал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Вот тут и не поспоришь! Такие ответки Роджерса - очень нравятся, здорово!
Ответить
13 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Только безоговорочная капитуляция.&quot;                                                               Допустим, капитуляция.Украина остаётся, как государство. А Путин в своё время говорил, что будет потеря государственности... А в чьём составе будут земли, купленные царём Алексеем Михайловичем у польского короля? И у кого будут земли Новороссии?  И какие военные базы будут построены на черноморском побережье войсками НАТО ( или Штатов, Бритов)? Конечно Александр изложил ту часть вопросов, которая доступна  тем, кто не посвящён в кухню принятия глобальных решений, нам потом объявят итоги, к которым придут стороны конфликта...
Ответить
11 час.
В
Василий
Вопрос то главный - кто проплатит долги укров?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх