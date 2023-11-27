Люська нахрюкала

ВМ

Владимир Минаков

"Только безоговорочная капитуляция." Допустим, капитуляция.Украина остаётся, как государство. А Путин в своё время говорил, что будет потеря государственности... А в чьём составе будут земли, купленные царём Алексеем Михайловичем у польского короля? И у кого будут земли Новороссии? И какие военные базы будут построены на черноморском побережье войсками НАТО ( или Штатов, Бритов)? Конечно Александр изложил ту часть вопросов, которая доступна тем, кто не посвящён в кухню принятия глобальных решений, нам потом объявят итоги, к которым придут стороны конфликта...