Главный стратег и идеолог укрорейхаЯ тут свежее хрюкание самодовольного дурачка Арестовича принёс и разобрал.
Люська нахрюкала
Комментарии
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ВераВерная
Вот тут и не поспоришь! Такие ответки Роджерса - очень нравятся, здорово!
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13 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Только безоговорочная капитуляция." Допустим, капитуляция.Украина остаётся, как государство. А Путин в своё время говорил, что будет потеря государственности... А в чьём составе будут земли, купленные царём Алексеем Михайловичем у польского короля? И у кого будут земли Новороссии? И какие военные базы будут построены на черноморском побережье войсками НАТО ( или Штатов, Бритов)? Конечно Александр изложил ту часть вопросов, которая доступна тем, кто не посвящён в кухню принятия глобальных решений, нам потом объявят итоги, к которым придут стороны конфликта...
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11 час.
В
Василий
Вопрос то главный - кто проплатит долги укров?
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3 час.
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