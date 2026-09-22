Губернатор Малков анонсировал поддержку трёх рязанских проектов

Губернатор Павел Малков сообщил, что три проекта школьников и студентов из Рязанской области получат гранты в конкурсе "Росмолодежь.
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