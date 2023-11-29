В России придумали принципиально новый ледокол, который сделает Северный Морской Путь по-настоящему популярным

309K прочитали В чем главная проблема Северного Морского Пути? Почему, раз он короче пути через Африку, им до сих пор массово не пользуются китайские и европейские перевозчики? Очевидно, что проблема во льдах, которые не позволяют эксплуатировать путь в круглогодичном режиме.