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О шаткости платформ

О шаткости платформ

О шаткости платформ Украина проводит «Крымскую платформу». Собственно, здесь каждое слово – гротеск. Во-первых, то действо, которое осуществляется под данным названием совершенно не подходит к понятию «платформа» в международно-правовом смысле.

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