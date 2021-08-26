О шаткости платформ Украина проводит «Крымскую платформу». Собственно, здесь каждое слово – гротеск. Во-первых, то действо, которое осуществляется под данным названием совершенно не подходит к понятию «платформа» в международно-правовом смысле.
О шаткости платформ Украина проводит «Крымскую платформу». Собственно, здесь каждое слово – гротеск. Во-первых, то действо, которое осуществляется под данным названием совершенно не подходит к понятию «платформа» в международно-правовом смысле.
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