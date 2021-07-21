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Бывший замглавы МВД Молдавии Косован потерял сознание в эфире после удара кулаком от экс-советника президента

Бывший замглавы МВД Молдавии Косован потерял сознание в эфире после удара кулаком от экс-советника президента

Экс-советник президента Майи Санду Сергей Тофилат подрался с Геннадием Косованом, ранее занимавшим пост вице-министра внутренних дел Молдавии.

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