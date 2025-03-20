«Разгром и раздел квазигосударства»: Сурков огласил цели России на Украине

Русский мир по мере своих возможностей будет расширяться во всех направлениях. Об этом в интервью, опубликованном изданием L’Express , заявил экс-замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, курировавший украинское направление и считающийся отцом минских соглашений.
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