Когда то Хельмут фон Мольтке (Мольтке-старший) написал: «Целью любой операции должна быть не территория, а армия противника.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Когда то Хельмут фон Мольтке (Мольтке-старший) написал: «Целью любой операции должна быть не территория, а армия противника.
Свежие комментарии